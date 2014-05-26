Дальневосточные полицейские изъяли наркотики в двух поездах дальнего следования

Сотрудниками Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте в поезде «Владивосток – Новосибирск» при проведении личного досмотра у 26-летнего жителя Еврейской автономной области изъята стеклянная банка, в которой находилась заготовка из свеклы для приготовления борща, а в середину емкости мужчина поместил сверток с двумя медицинскими шприцами, содержащими гашишное масло. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, общий вес изъятого наркотического средства составил порядка десяти граммов.

Аналогичный случай произошел в поезде «Москва – Владивосток», где внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте привлек один из пассажиров, который курил в тамбуре. В отношении 24-летнего жителя Еврейской автономной области стражами правопорядка был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.24 КоАП РФ.

При проведении досмотра вещей гражданина, транспортные полицейские обнаружили банку из-под майонеза, внутри которой находилась растительная масса, имевшая специфический запах. Исследование показало, что содержимое банки является марихуаной, весом около 20 граммов.

Подозреваемые пояснили, что наркотические средства они изготовили из дикорастущей конопли, обнаруженной в Еврейской автономной области и планировали использовать для личного потребления.

По всем фактам обнаружения наркотических веществ возбуждены уголовные по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проводится расследование.

Всего с начала 2018 года сотрудниками Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте в пассажирских поездах выявлено свыше 20 случаев перевозки и хранения наркотических веществ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]