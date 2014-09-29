ДЭК обвиняет Примтеплоэнерго в срыве отопительного сезона

Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Приморье КГУП «Примтеплоэнерго» создаёт угрозу срыва прохождения отопительного сезона, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на пресс-релиз отдела информационной политики ПАО "ДЭК".

Краевое теплоснабжающее предприятие «Примтеплоэнерго» вновь не соблюдает представленный график погашения задолженности, накопленной ещё в прошлом отопительном сезоне. Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Приморье также не в полном объеме оплачивает и текущее потребление. На сегодняшний день недоплата по сформированным ранее долгам перед ПАО «ДЭК» достигла 165,5 млн рублей. При такой динамике расчётов прогнозная задолженность на конец года может вырасти до 230 млн рублей.

В феврале 2018 г. с участием администрации Приморского края согласован и подписан график погашения задолженности. До октября «Примтеплоэнерго» в полном объеме исполняло обязательства по нему. Однако, уже в октябре теплоснабжающее предприятие недоплатило 90 млн рублей, в ноябре планирует недоплатить ещё 80 млн рублей. «Примтеплоэнерго» предложило ПАО «ДЭК» скорректировать действующий график платежей в сторону уменьшения обязательств на сумму 190 млн рублей, предлагая погасить её в рассрочку до мая 2019г.

Энергокомпания считает такие условия соглашения неприемлемыми. В Приморском крае набирает обороты отопительный сезон. Электропотребление теплоснабжающей организации увеличивается, ежемесячные начисления за потребленные ресурсы составляют 130-150 млн рублей. Недоплаты по действующему графику еще более усугубят расчёты за потребленную электроэнергию и увеличат долги на выходе из отопительного сезона 2018-2019 гг.

Энергетики неоднократно инициировали встречи с руководством, пытаясь найти оптимальные для обеих сторон пути решения проблемы неплатежей за потреблённую электроэнергию. ПАО «ДЭК», понимая социальную значимость, принимала графики погашения задолженности, исходя из финансового положения потребителя. Однако «Примтеплоэнерго» регулярно нарушало согласованный порядок выплаты долгов, не в полном объеме оплачивало текущее потребление.

При крайне сложной ситуации с платежами ПАО «ДЭК» вынуждено пойти на крайние, но законные меры. Сегодня, 15 ноября энергокомпания направит в адрес «Примтеплоэнерго» уведомление о введении ограничений на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты предприятия по всей территории Приморского края. Если теплоснабжающая организация не примет меры по стабилизации расчётов в ближайшее время, то ограничения начнутся уже 27 ноября, а в декабре они могут быть усилены и затронут уже объекты теплоснабжения.

ПАО «ДЭК» не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг. Неплатежи таких крупных потребителей ставят под угрозу стабильность расчетов с производителями и транспортировщиками электроэнергии, а также надежность функционирования систем жизнеобеспечения в период несения энергосистемой Приморья максимальных нагрузок, что в свою очередь, создаёт угрозу срыва прохождения отопительного сезона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]