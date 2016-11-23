Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на ЖКУ в 2019 году

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК, вводимые меры связаны с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС на 2% — с 18% до 20%. Как отмечают в правительстве, это делается для того, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в следующем году не превышала обычный уровень. Так, с 1 января 2019 года индексация на услуги ЖКХ составит 1,7%. Это, как отмечается в сообщении на сайте кабмина, обеспечит учёт повышения НДС. После этого, согласно правительственному постановлению, тарифы на услуги ЖКХ «дополнительно» повысятся с 1 июля 2019 года. Они будут индексированы на уровне 2,4% к январю 2019 года.

Прежде тарифы ЖКХ в течение года индексировались однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]