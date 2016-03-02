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8,5 лет строго режима получил наркодилер во Владивостоке

8,5 лет строго режима получил наркодилер во Владивостоке

Первореченский районный суд вынесен приговор местному жителю, который осужден  за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в октябре 2017 года в районе дома № 62 по ул. Луговая в г. Владивостоке.

Фигурант, имея в распоряжении наркотическую смесь в значительным размером, решил продать зелье. Договорившись с потенциальным покупателем (действовавшем в рамках оперативно-розыскной деятельности) о встрече, злоумышленник сбыл ему наркотическое средство. 

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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