8,5 лет строго режима получил наркодилер во Владивостоке
Первореченский районный суд вынесен приговор местному жителю, который осужден за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в октябре 2017 года в районе дома № 62 по ул. Луговая в г. Владивостоке.
Фигурант, имея в распоряжении наркотическую смесь в значительным размером, решил продать зелье. Договорившись с потенциальным покупателем (действовавшем в рамках оперативно-розыскной деятельности) о встрече, злоумышленник сбыл ему наркотическое средство.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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