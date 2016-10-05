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Приморцы стали покупать больше сладостей

Приморцы стали покупать больше сладостей

Фото: The Challenger

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», средняя цена шоколадной плитки во Владивостоке за последние 12 месяцев составила 89 рублей. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге лакомство стоит дешевле — 87 и 78 рублей соответственно.

Средняя цена по России в октябре была 69 рублей: это на 4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Продажи шоколада по стране в прошлом месяце выросли на 9% по сравнению с октябрем 2017 года. А в сравнении со средним показателем за последние 14 месяцев пик продаж был зафиксирован в декабре. Также активно сладость покупали в сентябре, октябре, ноябре 2017 года и феврале, марте, сентябре, октябре 2018 года.

Фото - «Такском».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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