Приморцы стали покупать больше сладостей
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», средняя цена шоколадной плитки во Владивостоке за последние 12 месяцев составила 89 рублей. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге лакомство стоит дешевле — 87 и 78 рублей соответственно.
Средняя цена по России в октябре была 69 рублей: это на 4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Продажи шоколада по стране в прошлом месяце выросли на 9% по сравнению с октябрем 2017 года. А в сравнении со средним показателем за последние 14 месяцев пик продаж был зафиксирован в декабре. Также активно сладость покупали в сентябре, октябре, ноябре 2017 года и феврале, марте, сентябре, октябре 2018 года.
Фото - «Такском».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.09.2018 Жители Владивостока пьют самое дорогое вино в стране
-
19.07.2018 Во Владивостоке салоны красоты стали обходиться дороже
-
05.10.2016 За 2016 год средняя цена "новостроя" во Владивостоке снизилась почти на 20%
-
06.12.2016 Во Владивостоке самые дорогие в КХЛ билеты на хоккейные матчи
-
08.10.2018 Владивостокцы начали покупать более дорогие автомобили
-
20.10.2017 Владивосток занял третье место в рейтинге стоимости жилья в России
Добавить комментарий