Приморцы стали покупать больше сладостей

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», средняя цена шоколадной плитки во Владивостоке за последние 12 месяцев составила 89 рублей. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге лакомство стоит дешевле — 87 и 78 рублей соответственно.

Средняя цена по России в октябре была 69 рублей: это на 4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Продажи шоколада по стране в прошлом месяце выросли на 9% по сравнению с октябрем 2017 года. А в сравнении со средним показателем за последние 14 месяцев пик продаж был зафиксирован в декабре. Также активно сладость покупали в сентябре, октябре, ноябре 2017 года и феврале, марте, сентябре, октябре 2018 года.

Фото - «Такском».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]