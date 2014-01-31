В Приморье житель Артема напал на пенсионера-сторожа

В городе Артеме перед судом предстанет обвиняемый в разбойном нападении на пенсионера, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России пор городу Артему поступило сообщение местного жителя. 70-летний пенсионер рассказал, что неизвестный проник на территорию предприятия, расположенного по улице Бийской, и под угрозой расправы похитил деньги потерпевшего.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Ранее его привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение, кражу и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Следователем городского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище либо иное хранилище).

По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствии установлено, что 42-летний житель Артема к преступлению подготовился заранее: надел маску и взял с собой металлическую трубу. В ночное время мужчина постучал в ворота металлоприемного пункта. На стук вышел сторож предприятия, 70-летний мужчина. Злоумышленник, напав на пенсионера с металлической трубой и угрожая расправой, потребовал отдать имеющуюся наличность.

Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал деньги, а нападавший скрылся.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению разбойного нападения. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]