В Приморье житель Артема напал на пенсионера-сторожа
В городе Артеме перед судом предстанет обвиняемый в разбойном нападении на пенсионера, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Ранее в дежурную часть отдела МВД России пор городу Артему поступило сообщение местного жителя. 70-летний пенсионер рассказал, что неизвестный проник на территорию предприятия, расположенного по улице Бийской, и под угрозой расправы похитил деньги потерпевшего.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
Ранее его привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение, кражу и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Следователем городского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище либо иное хранилище).
По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе следствии установлено, что 42-летний житель Артема к преступлению подготовился заранее: надел маску и взял с собой металлическую трубу. В ночное время мужчина постучал в ворота металлоприемного пункта. На стук вышел сторож предприятия, 70-летний мужчина. Злоумышленник, напав на пенсионера с металлической трубой и угрожая расправой, потребовал отдать имеющуюся наличность.
Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал деньги, а нападавший скрылся.
В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению разбойного нападения. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.01.2016 В Находке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на 83-летнюю женщину
-
05.12.2014 В Приморье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на цветочный павильон
-
31.01.2014 Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Находки, подозреваемого в серии разбойных нападений
-
28.03.2016 В Находке окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на 83-летнюю женщину
-
18.03.2016 В Находке сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении
-
21.03.2018 Во Владивостоке совершено разбойное нападение на водителя такси
Добавить комментарий