В Приморье продолжается поиск мужчины
Продолжаются поиски мужчины в Спасском районе Приморья. Как сообщалось ранее, 12 ноября в МЧС поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1961 года рождения, который пропал в лесном массиве в районе села Татьяновка Спасского муниципального района. Поиски, проводимые сотрудниками полиции, родственниками и знакомыми результатов не дали.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВРПСО МЧС России по Приморскому краю, для оказания помощи в проведении поисковых мероприятий 12 ноября прибыла группа спасателей ПСП (Спасск-Дальний) Владивостокского отряда МЧС России в составе 4 человек, 2 единиц высокопроходимой техники.
За трое суток обследовано более 30 кв. км. лесного массива, территория вдоль ключа в сторону села Нововладимировка и склоны нескольких высот. Поисковые мероприятия планируется продолжить.
А в Еврейской АО ищут пенсионерку, пропавшую в Ленинском районе. По предварительной информации, 74-летняя жительница с. Преображеновка 7 ноября ушла из дома и не вернулась. Поиски, организованные силами полиции и местных жителей результата не дали. Обратились за помощью к спасателям МЧС. 14 ноября в район поисков прибыла группа спасателей Биробиджанского ПСП Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 5 человек. В ходе поисковых работ обследована береговая линия шириной 200 м. по обе стороны реки Биркуль, а также прилегающая к дому территория в радиусе 2 км. Найти пропавшую пока не удалось.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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