Житель Владивостока украл смартфон у посетительницы бара
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным в краже. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в сентябре 2018 года в ночное время в помещении городского бара.
Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что одна из посетительниц оставила свою сумочку на диване и ушла танцевать.
Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник вытащил из сумочки смартфон стоимостью 18 тыс. рублей и присвоил его.
Личность фигуранта была установлена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, похищенный смартфон возвращен потерпевшей.
Признав подсудимого виновным в совершении тайного хищения имущества, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил ему за содеянное 180 часов обязательных работ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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