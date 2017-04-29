Житель Владивостока украл смартфон у посетительницы бара

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным в краже. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в сентябре 2018 года в ночное время в помещении городского бара.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что одна из посетительниц оставила свою сумочку на диване и ушла танцевать.

Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник вытащил из сумочки смартфон стоимостью 18 тыс. рублей и присвоил его.

Личность фигуранта была установлена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, похищенный смартфон возвращен потерпевшей.

Признав подсудимого виновным в совершении тайного хищения имущества, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил ему за содеянное 180 часов обязательных работ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]