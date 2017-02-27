Дождь с переходом в снег и гололёд ожидаются в Приморье этой ночью

Сегодня, 15 ноября, в первой половине дня Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, но уже во второй половине дня на западе края погода начнёт меняться: подойдёт фронтальный раздел, и начнётся небольшой дождь. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, максимальная температура воздуха составит +3…+11 °C.

Ближайшей ночью атмосферные фронты будут смещаться над территорией края, вызывая небольшой, местами умеренный снег, местами с дождём. На дорогах образуется гололедица, в отдельных районах возможны налипания мокрого снега на проводах и деревьях. При наличии облачности и осадков ночь будет теплее прошедшей: +2…−6 °C. В краевой столице день будет в основном солнечным и тёплым, воздух прогреется до +6…+9 °C. Ночью начнётся дождь, который после полуночи может перейти в снег. Местами на дорогах есть вероятность образования гололедицы. В первой половине ночи будет ещё тепло, но во второй половине за фронтами вторгнется холодная воздушная масса, усилится северный ветер, температура воздуха станет резко понижаться и к утру опустится до −2 °C.

Завтра днём фронты покинут Приморье, в большинстве районов осадки прекратятся, лишь местами на севере сохранится небольшой снег. За фронтами вторгнется очередная порция холодного воздуха, и похолодает на 4–7 градусов. Максимальные температуры −4…+2 °C, на восток края холод вторгнется только к концу дня, и воздух успеет прогреться до +8 °C.

Во Владивостоке в пятницу днём будет холодно и ветрено. Столбики термометра будут колебаться вблизи 0 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]