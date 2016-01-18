В Приморье выросли цены на продукты

Индекс потребительских цен в октябре составил 103.7% к декабрю предыдущего года, что выше, чем в соответствующем периоде прошлого года (на 2.2%). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскстат.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 103.8%.

На 7.9% за десять месяцев выросли цены на мясопродукты, из них на 8.2-8.7% подорожали окорочка куриные, мясной фарш, колбаса полукопченая и варено-копченая, на 14.9-15.4% – свинина бескостная, куры охлажденные и мороженые. Дешевле стала печень говяжья (на 2.9%).

За прошедший период цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 7.6%. При этом колебания цен на отдельные виды овощей и фруктов очень значительные. Подорожали свёкла, огурцы, морковь и помидоры (на 13.6-22.5%). В то же время стали дешевле картофель, лук репчатый, чеснок на 6.1-7.3%. Из фруктов заметный рост цен отмечен на груши, лимоны – на 5.5-6%, виноград и яблоки – на 10-12.7%.

Цены на рыбопродукты в целом изменились незначительно (снизились на 1.4%), из них cнижение цен на 1.2-9.8% наблюдалось на креветки мороженые неразделанные, сельдь соленую, рыбу мороженую неразделанную. Рыба соленая, маринованная, копченая, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), рыба живая и охлажденная, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе рыбное подорожали на 3-9.3%.

На 2.9% в среднем возросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, наиболее заметно в этой группе возросли цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные (на 3.8-4.1%).

Рост цен на 2.6% отмечен в группе кондитерских изделий, из них на 1.9-4.6% дороже стали зефир, пастила, печенье, пряники, конфеты шоколадные и шоколад, жевательная резинка. На 1.8% подорожал мед, на 4.9% – варенье, джем, повидло, на 21.5% – сахар.

На 1.6% в среднем выросли цены в группе крупа и бобовые; из них на рис шлифованный и пшено – на 11.2% и 25.5%, соответственно. Крупа манная, овсяные хлопья «Геркулес», горох и фасоль подешевели на 3.7-6.9%, крупа гречневая-ядрица – на 22.1%.

Из остальных наблюдаемых продуктов питания рост цен был отмечен на какао, чай черный байховый, сыры сычужные твердые и мягкие, соль поваренную пищевую, майонез, сухие супы в пакетах (на 2.3-4.6%), яйца куриные (на 14.7%).

Цены на алкогольные напитки и мороженое, цены в сфере общественного питания возросли на 1.5-2.1%, на напитки безалкогольные – на 5.4%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]