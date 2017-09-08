Судоверфь "Звезда" приступила к серийному производству танкеров класса "Афрамакс"

ССК "Звезда" приступил к серийному производству крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", на церемонии резки металла для второго танкера класса "Афрамакс" дедвейтом 114 тыс. тонн на судостроительном комплексе "Звезда" в г. Большой Камень Приморского края приняли участие главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Танкеры будут работать на двух видах топлива, в том числе газовом, они отвечают самым последним экологическим нормам. Суда предназначены для неограниченного района плавания и будут осуществлять транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе по Севморпути.

В 2019 году этап строительства первого судна на стапеле будет завершен и судно будет спущено на воду для достройки, испытания и сдачи.

Закладка головного судна на открытом достроечном тяжёлом стапеле состоялась 11 сентября 2018 года.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО"НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк".

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях. В настоящее время в портфеле заказов верфи - 12 танкеров класса "Афрамакс". Длина танкера составит 250 метров, ширина - 44 метра. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционных видах топлива, так и на экологически чистом природном газе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]