Приморские археологи обнаружили в Эквадоре древнее захоронение. Кости, найденные на поселении Реаль-Альто, принадлежат людям, которые жили около 6 тысяч лет назад. Артефакты относятся к малоизученной культуре доколумбовой Америки. Они могут пролить свет на первые заселения одного из самых значительных памятников древней истории.

Эквадорская провинция на полуострове Санта-Елена привлекает ученых со всего света. Здесь находится археологический памятник поселения древнего человека. Уже 4 год подряд археологи Федерального университета приезжают сюда на раскопки. Их научный интерес — сравнить развитие Homo sapiens на противоположных сторонах океана — берегах Южной Америки и Восточной Азии.

Анастасия Пушкарь, участник экспедиции из Владивостока: «Мы часто общались с местным населением, которое интересовалось, что же мы там нашли. И поскольку говорят они там на испанском, общались при помощи жестов и обычных фраз, которые нам пришлось выучить заранее».

Участвует в международном проекте несколько университетов из разных стран — России, Эквадора, Японии. Из Владивостока на далекий континент в этот раз отправились пятеро молодых археологов. Говорят, найденных там артефактов хватит на целый музей. Здесь черепки керамики, украшенной орнаментам, фрагменты посуды, орудий труда. В культурном слое — остатки древней трапезы: раковины моллюсков и кости животных. Но самой интересной находкой стали глиняные фигурки, олицетворяющие духов предков. Их погребали вместе с усопшими.

Александр Попов, доцент кафедры история и археология Школы гуманитарных наук ДВФУ, руководитель экспедиции: «Погребение сопровождалось набором каменных или глиняных фигурок. У этих фигурок весьма необычные прически, которые напоминают прически эпохи Неолита в Японии. Поэтому была такая версия тесной связи этой культуры с Японскими островами».

Черепа, зубы и кости конечностей. Археологи обнаружили не единичные погребения, а настоящее кладбище, полное тайн и открытий

Максим Руденко, участник экспедиции из Владивостока: «Снимали пласт за пластом по 20 см. И тут я услышал: «Ура, погребение»!

Людей доколумбовой Америки, оказывается, хоронили по особому ритуалу. Сначала очищали кости умерших, затем покрывали их краской и укладывали в необычном порядке. Сейчас их ждет подробный анализ, который даст новые знания о развитии культуры и образе жизни древнего человека.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]