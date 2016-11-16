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Житель Владивостока забил насмерть своего знакомого табуретом

Житель Владивостока забил насмерть своего знакомого табуретом

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья, преступление совершено в августе 2018 года в доме по ул. Воронежская в г. Владивостоке, где фигурант (в 2017 году освободившийся из мест лишения свободы) распивал спиртные напитки со своим знакомым.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес своему знакомому множество ударов табуретом по голове и телу. В результате этого мужчине были причинены различные телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Через несколько дней пострадавший умер в больнице от осложнений, наступивших в результате полученных травм.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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