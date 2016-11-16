Житель Владивостока забил насмерть своего знакомого табуретом
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья, преступление совершено в августе 2018 года в доме по ул. Воронежская в г. Владивостоке, где фигурант (в 2017 году освободившийся из мест лишения свободы) распивал спиртные напитки со своим знакомым.
В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес своему знакомому множество ударов табуретом по голове и телу. В результате этого мужчине были причинены различные телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Через несколько дней пострадавший умер в больнице от осложнений, наступивших в результате полученных травм.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.11.2018 Приморец забил до смерти своего отца-инвалида
-
01.08.2018 Житель Находки жестоко избил своего начальника
-
22.09.2017 Приморец избил молотком и ограбил своего друга — директора компании ритуальных услуг
-
25.05.2017 Приморец в пылу ссоры убил своего знакомого и спрятал труп в разрушенном здании
-
05.03.2017 Приморец убил инвалида бутылкой шампанского
-
16.11.2016 В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, насмерть забивший свою сожительницу
Добавить комментарий