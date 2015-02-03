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Расходы на питание детей в школах увеличат в два раза с 1 декабря 2018 года

Расходы на питание детей в школах увеличат в два раза с 1 декабря 2018 года

Закон об обеспечении бесплатным питанием школьников Приморья, увеличивающий расходы краевого бюджета на эти цели в два раза, принят в трех чтениях в четверг, 15 ноября. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, документ предполагает предоставление бесплатного питания на период учебного процесса обучающимся в 1-4 классах включительно, а также 5-11 классов – детям из многодетных или малоимущих семей. Бесплатное питание также будет предоставлено обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.

Стоимость расходов на детское школьное питание с 1 декабря 2018 года будет увеличена в два раза. Ученикам начальных классов также будут выдавать стакан молока ежедневно. В этом году на эти цели направят 102 миллиона рублей, в 2019-м – более 820 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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