Анонс на 16 ноября
16 ноября во Владивостоке с 08.30 до 12.00 на Краевой станции переливания крови по ул. Октябрьская, 6 пройдет акция по сдаче крови. Главная цель акции - оказание помощи пострадавшим в ДТП.
С 16 ноября по 4 декабря специалисты многофункциональных центров Приморского края будут проводить поквартирный обход жителей с опросами. Результаты опроса будут использованы для повышения качества и доступности предоставляемых услуг.
16 ноября во Владивостоке во ВГУЭС (улица Гоголя, 41, ТКК «Андеграунд» пройдет конференция «Восточное кольцо России: внедрение инноваций в организациях индустрии туризма». В ходе встречи представители туриндустрии края обменяются опытом и узнают о нововведениях в отрасли.
16 ноября во Владивостоке с 11.00 до 12.30 в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС состоится выступление музыкантов с острова Окинава в рамках IV Фестиваля японской культуры, организованного Генеральным консульством Японии во Владивостоке.
16 ноября во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет спортивно-массовое мероприятие «Спортивная осень» по общей физической подготовке с элементами самбо среди девочек – учащихся начальных классов средних общеобразовательных учреждений Владивостока.
16 ноября г. Уфа. ХК «Салават Юлаев» - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
16 ноября — Международный день, посвященный терпимости.
16 ноября — Всероссийский день проектировщика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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