«Детей войны» и многодетных родителей освободили от транспортного налога в Приморье

«Дети войны» и многодетные семьи Приморья освобождены от уплаты транспортного налога. Эту инициативу врио Губернатора края Олега Кожемяко поддержали депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании в четверг, 15 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Первое чтение поправки к закону, инициированные Олегом Кожемяко, уже прошли на октябрьской сессии краевого парламента. 15 ноября их одобрили во втором и третьем чтениях.

Так, льготу по оплате транспортного налога сможет получить один из родителей в многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. Также на льготу могут претендовать приемные родители в многодетной семье, усыновители, опекуны и попечители.

Льгота будет предоставляться на один легковой или грузовой автомобиль с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или один автобус с мощностью двигателя не свыше 200 лошадиных сил.

Вторая категория льготников – «дети войны». Они могут получить льготу на один легковой или грузовой автомобиль с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или один мотоцикл (мотороллер).

Новый закон распространит свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]