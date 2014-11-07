«Детей войны» и многодетных родителей освободили от транспортного налога в Приморье
«Дети войны» и многодетные семьи Приморья освобождены от уплаты транспортного налога. Эту инициативу врио Губернатора края Олега Кожемяко поддержали депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании в четверг, 15 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Первое чтение поправки к закону, инициированные Олегом Кожемяко, уже прошли на октябрьской сессии краевого парламента. 15 ноября их одобрили во втором и третьем чтениях.
Так, льготу по оплате транспортного налога сможет получить один из родителей в многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. Также на льготу могут претендовать приемные родители в многодетной семье, усыновители, опекуны и попечители.
Льгота будет предоставляться на один легковой или грузовой автомобиль с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или один автобус с мощностью двигателя не свыше 200 лошадиных сил.
Вторая категория льготников – «дети войны». Они могут получить льготу на один легковой или грузовой автомобиль с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или один мотоцикл (мотороллер).
Новый закон распространит свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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