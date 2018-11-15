"Раздельный сбор": как правильно организовать сбор мусора у себя дома?
"Вести: Приморье. Интервью" с волонтером общественного движения "Раздельный сбор" Ляйсан Разетдиновой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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