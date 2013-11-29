Сложная ситуация в сфере культуры края и беспрецедентные меры социальной поддержки для приморцев. Эти вопросы попали в центр внимания в ходе выездного заседания комитета Законодательного собрания. Парламентарии обсудили их совместно с жителями Партизанского района.

Стратегию развития культуры Приморья обсуждали в Центре детского творчества в селе Владимиро-Александровское. Гостей принял большой и современный зрительный зал — центр открылся лишь пять лет назад. Однако в целом по краю ситуация иная: 166 домов культуры нуждаются в ремонте, сельским учреждениям остро необходимы костюмы и музыкальные инструменты, по статистике средняя заработная плата растет, но лишь из-за сокращения числа сотрудников. Парламентарии призвали муниципальных работников культуры внести свои предложения для формирования единого законопроекта в этой сфере.

Ефим Звеняцкий, заместитель председателя комитета по социальной политике, художественный руководитель Академического театра им. Горького: «Чрезвычайно важная история — это заработная плата. Невозможно финансировать в течение стольких и стольких лет... Со времен социализма, развитого социализма, коммунизма и т.д. — все, что я прожил, прошел эти маршруты — нельзя по-прежнему копеечно относиться к культуре, которую мы представляем».

Также в ходе выездного заседания комитет одобрил пакет беспрецедентных мер социальной поддержки для приморцев. Эти инициативы жителям Партизанского района представил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко. Начал он со сферы здравоохранения.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Прежде всего, конечно, — это подъемные. И по врачам они будут до 700 тысяч — в зависимости от района, в который прибывает молодой специалист или специалист».

Законопроект также предусматривает 50-процентную компенсацию расходов на оплату съемного жилья для молодых специалистов. Аналогичные меры поддержки будут касаться и работников образования — выпускников вузов и колледжей, которые устроятся в краевые и муниципальные учреждения. Помимо этого, увеличено число детей, которые могут бесплатно питаться в школе — вплоть до 11 класса кормить будут ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Принят и ряд других социальных мер.

Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания ПК: «Это порядка 11 миллиардов рублей для бюджета Приморского края. Какие огромные обязательства мы берем на себя. Вопрос наполнения бюджета теперь стоит не просто остро. Он стоит архиостро!»

По итогам заседания основные вопросы повестки дня депутаты вынесли на обсуждение внеочередной сессии краевого парламента. Решение по ним примут уже сегодня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]