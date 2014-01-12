Актеры приморского театра молодежи погрузились в мастер-класс московского педагога. Секреты сценической речи для артистов раскрывала Марина Гарсия-Солано — преподаватель школы-студии МХАТ и московской театральной школы Олега Табакова.

Эти странные звуки и движения — часть мастер-класса по сценической речи. Секреты каждого упражнения не раскрыли, но всё здесь имеет свой смысл. Актеров молодежки уложили на пол, заставляли скрючиваться, кричать, шептать… Такова программа Марины Гарсия-Солано — педагога школы-студии МХАТ и московской театральной школы Олега Табакова.

Юрий Шадрин, актер Театра молодежи: «Есть разные школы. В одном институте преподают одно, в другом — другое. Разные мастера придумывают разные схемы из разных систем, взял для себя упражнение ритмическое. Нужно, не сбивая ритм, весь круг продержать, чтобы это звучало хорошо. Довольно сложно».

Такие упражнения сопровождали актеров весь институт, перед каждым спектаклем артисты проводят речевую разминку, у кого-то занятия вошли в ежедневную привычку, и всё же…

Марина Гарсия-Солано, педагог школы-студии МХАТ и московской театральной школы Олега Табакова: «Актер — удивительная профессия, в которой нужно всё время себя совершенствовать. Это как спортсмен, он не может без тренировки. Самые знаменитые, известные, богатые, перед выходом на поле, обязательно должны тренироваться. Казалось бы, зачем? Потому что инструментом актера является его тело, его организм. И он должен быть постоянно в тренаже».

Пытались «излечить» дальневосточный диалект, который соединяет в себе скорость речи, многоударность и мягкость шипящих. Например, для чеховских пьес, где в центре внимания дворянская семья, а речь должна быть канонически чистой. В ход шли и тетради. Актеры записывать транскрипции правильного произношения.

Анна Пхиденко, актриса Театра молодежи: «Здесь все состоявшиеся артисты, все про себя всё знают. И им вряд ли открывается что-то новое про их недостатки, но это хороший укол, хороший пинок, чтобы начать работать».

Интенсив проходит по 5—6 часов ежедневно. Артистов ждет четыре дня тренингов, а после — снова в бой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]