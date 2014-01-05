Новые меры социальной поддержки граждан приняты в Приморье

Инициативы врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о поддержке многодетных семей, льготников, молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения поддержали в трех чтениях депутаты Законодательного Собрания края в четверг, 15 ноября.

Все принятые инициативы разработаны по итогам встреч Олега Кожемяко с населением края. Так, в частности в трех чтениях приняты поправки в закон о социальной поддержке граждан, разработанные департаментом труда и социального развития. В бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено более 800 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации края, льготники краевого регистра смогут получить компенсацию за услуги ЖКХ в размере 535 рублей – в домах с печным отоплением и 1535 – с центральным, а также компенсацию стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Помимо этого, предусмотрена компенсация 100% стоимости проезда на транспорте общего пользования лицам, страдающим почечной недостаточностью и нуждающихся в гемодиализе и лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы до 18 лет», – сообщил он.

Право 50%-й компенсации получат около 18,3 тысяч приморцев, имеющих льготный статус «ветерана труда» или «труженика тыла», а также граждане, пострадавшие от политических репрессий.

Нововведения коснулись сельских медиков. С января 2019 года они начнут полностью компенсировать расходы на оплату жилья, отопления, электроэнергии. Ранее сотрудники медицинских учреждений на селе получали ежемесячную денежную выплату на эти расходы. По 1535 рублей выплачивали тем, кто живет в домах с центральным отоплением, по 535 рублей – для живущих в частном секторе.

Новый закон предусматривает меры социальной поддержки и для городских бюджетников – врачей, медицинских и педагогических работников. Планируется, что получателям ежемесячной денежной выплаты на оплату ЖКУ станут более 14,7 тысяч таких специалистов.

Для граждан, относящихся к категории «труженик тыла» добавили 50%-ную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 100%-ную компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Предположительно, эта мера соцподдержки коснется около 470 человек.

Отдельный закон принят по поддержке многодетных семей.

«Для улучшения материального положения многодетных семей, имеющих доход меньше величины двукратного прожиточного минимума, разработаны новые механизмы поддержки. Это увеличение размера компенсации за коммунальные услуги до 50% (ранее было 30%) и полное освобождение от взноса за капитальный ремонт. Кроме того, сохранены и все ранее существующие меры поддержки: компенсация за проезд, покупку лекарств, посещение музеев, кинотеатров, цирков – до 2,5 тысяч рублей в год на каждого ребенка, а также компенсация расходов на покупку школьной и спортивной формы и обуви – до 5 тысяч рублей в год на каждого ребенка», – сообщил вице-губернатор Павел Серебряков.

Приняты в трех чтениях также законы о поддержке молодых учителей и врачей, окончивших профильные вузы и отправившихся работать в учреждения края. Преподавателив течение трех лет будут получать доплату к зарплате в размере 10 тысяч рублей, компенсацию расходов за ЖКХ в размере 50% и компенсацию за жилье по найму. Кроме того, они получат единовременную выплату при трудоустройстве, а также смогут частично компенсировать отдых в санатории или на курорте. Также вводится дополнительная денежная выплата для педагогов-наставников.

Для молодых врачей будет предусмотрена единовременная выплата до 700 тысяч рублей в зависимости от муниципалитета, прибавка в 10 тысяч рублей к зарплате на три года, а также 50%-ая компенсация за съемное жилье.

Еще один закон, принятый на внеочередном заседании парламента, предполагает выдачу бесплатной земли под строительство ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. До этого момента участок можно было использовать только под ведение дачного или личного подсобного хозяйства. Земля будет предоставляться гражданам по месту постоянного проживания, срок которого должен составлять не менее двух лет на дату обращения. Максимальный размер наделов составит 1000 квадратных метров. На сегодняшний день в Приморье проживает 880 участников Великой Отечественной войны и 4520 работников тыла. Более 1,5 – жители Владивостока.

Депутаты в трех чтениях поддержали все предложенные законы, подчеркнув, что единовременное утверждение такого большого количество мер социальной поддержки – беспрецедентно в истории края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]