Социальная акция прошла во Владивостоке. Для ветеранов боевых действий и «детей войны» устроили бесплатную экскурсию в океанариум. Впечатления почетных гостей со всего Приморья — в следующем сюжете.

Более ста гостей из Владивостока, Артема, Уссурийска, Шкотовского и Партизанского района. Ветеранов боевых действий и «детей войны» пригласили на экскурсию в океанариум. Посетители с интересом изучали экспозиции и знакомились с морскими жителями.

Виктор Донец, председатель исполнительного комитета Приморского краевого отделения «Боевого братства»: «Они первый раз посещают океанариум, для них это очень ценный такой подарок».

Сегодня власти обращают все больше внимания на проблемы «детей войны». В крае уже принят закон, по которому более ста тысяч приморцев получат льготный статус. Он дает право на компенсацию расходов на оплату ЖКХ и капитальный ремонт, а также льготы по транспортному налогу. На реализацию нового закона в краевом бюджете на будущий год запланировано почти 500 миллионов рублей.

Также для «детей войны» предусмотрены ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и Дню окончания Второй мировой. И на 2019 уже запланированы ряд культурных мероприятий и социальных акций для этой категории граждан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]