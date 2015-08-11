Сточные воды из неработающих очистных сооружений 15 лет загрязняют бухту Новик

Жители поселка Экипажного на Русском острове жалуются на сброс сточных вод из неработающих очистных сооружений в бухту Новик. Труба выходит прямо на берег пляжа – из нее льются нечистоты. Весь пляж по обе стороны от полуразрушенного стока покрыт плотным слоем салфеток и прочих предметов гигиены.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, неработающие очистные сооружения возле поселка Экипажного стали причиной серьезного загрязнения береговой полосы бухты Новик на Русском острове. Полуразрушенная труба выходит прямо на поверхность воды – из нее без всякой очистки льются нечистоты. А пляж вокруг трубы замусорен – жители поселка выбрасывают в стоки тканевые салфетки, прокладки и прочие предметы гигиены и мелкий бытовой мусор.

Очистные сооружения – ветхое кирпичное здание, обнесенное колючей проволокой, с табличкой, отмечающей принадлежность объекта Приморскому водоканалу. По словам местных жителей, нечистоты льются уже давно. Трубу как-то меняли, но довольно давно. При этом она тоже осталась на поверхности, ее даже не увели на глубину.

КГУП «Приморский водоканал» о проблеме знает. По словам представителей организации, очистные в Экипажном им были переданы в 2010 году, причем уже тогда сооружения были в аварийном состоянии.

«Распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края от 29.12.2010 № 484-р КГУП «Приморский водоканал» был передан комплекс сетей по водоснабжению и водоотведению для осуществления соответствующих полномочий в границах ВГО. К моменту принятия имущества предприятием на баланс 60% переданных инженерных сетей имели стопроцентную изношенность», – сообщили в пресс-службе Примводоканала.

Очистные сооружения КОС «Экипажные» были переданы уже в нерабочем состоянии – нарушена целостность железобетонных элементов конструкций и отсутствует технологическое оборудование. Биологическая очистка сточных вод на объекте не производилась с 2003 года. Высокая степень коррозии металлических конструкций не позволяет эксплуатировать решетки для механической очистки. В настоящее время осуществляется лишь обеззараживание сточной воды перед сбросом в водный объект.

Приморский водоканал признает, что состояние объекта не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В организации пояснили, что разрушенные очистные были предложены к включению в техзадание на разработку инвестиционной программы по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории ВГО на 2019-2024 годы.

Напомним, еще в сентябре 2016 года общественный экспертный совет по экологии объявлял об угрозе для бухты Новик острова Русский со стороны очистных сооружений ДВФУ. По мнению ученых, тонны пресной воды, попадающие в кутовую часть акватории, катастрофически сказываются на состоянии морской биоты. А во время Восточного экономического форума в этом году жители Экипажного вышли с одиночными пикетами, чтобы заявить о проблеме загрязнения бухты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]