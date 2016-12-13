Сильный пожар произошел в одном из жилых домов в Находке
Ранним утром 14 ноября в 07.42 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенной на 5 этаже в доме на улице Свердлова.
Уже через 8 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Из охваченных дымом квартир огнеборцы спасли одного человека. Ещё два человека переданы пожарными врачам скорой медицинской помощи. В превентивных целях были эвакуированы 10 человек.
В 07.55 пожар был локализован, в 08.52 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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