Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:31
2 1

В центре Владивостока началось строительство МФЦ "Океан" (фото)

В центре Владивостока началось строительство МФЦ

В районе морского вокзала планируется возвести современный многофункциональный комплекс. На заборе вокруг будущей стройки на Нижнепортовой, 1 растянули рекламные баннеры и повесили паспорт объекта. Официальной датой начала строительства указано 15 ноября.

Как сообщили VL.ru представители заказчика ООО «Владивостокский морской терминал», утром 15 ноября на территории будущего многофункционального центра состоялась торжественная церемония начала строительства. Закрытое мероприятие провели в присутствии представителей застройщика и генерального подрядчика.

Рядом с морским вокзалом, где раньше складировали строительные материалы, появились экскаваторы. Мешки со стройматериалами еще не убраны, а рабочие уже готовят площадку. Забор обклеили цветными баннерами с надписями «МФЦ ''Океан''» и изображениями будущего объекта.

Здесь же установили паспорт объекта. В нем указано, что генеральным подрядчиком строительства является ООО «Синерджетик Проджектс». Согласно документации, комплекс будет восьмиэтажным, площадь застройки составит 4784 кв. м, общая площадь здания − 30 160 кв. м. Сдать объект планируют через 20 месяцев − 30 июня 2020 года.

Напомним, соглашение о строительстве «Океана» подписали в сентябре. Договор заключили представители ГК «Инком ДВ», ООО «Владивостокский морской терминал», ООО «Синерджетик Проджектс» и ООО «Спорт-Инвест».

Как сообщала администрация Владивостока, проект планируется реализовать в три этапа. Первый − строительство в районе первого причала порта. Второй − реконструкция морского вокзала. Третий – развитие территории бывшего судоремонтного завода со строительством офисных зданий, гостиниц и яхтенной марины. Проект технологически сложный, так как уходит на три этажа ниже уровня моря. Там разместится парковка на 235 машино-мест − один из самых востребованных объектов в центре города.

В многофункциональном центре разместятся объекты для развлечений, отдыха и обслуживания пассажиров, сообщили инвесторы.

Концепция включает также проект накрытия железнодорожных путей и создания дополнительной общественной зоны. Новое общественное пространство свяжет морской вокзал и берега бухты Золотой Рог с центральной площадью города.



Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • KOT / Сегодня, 18:54
    № 2  
     

    235 машино-мест? ВЫ СМЕЕТЕСЬ? Для такого объекта надо минимум в ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ!!!

    [ Цитировать ]

  • Влад / Сегодня, 18:00
    № 1  
     

    нью васюки получше будут........

    [ Цитировать ]

    • Владивостокский аэропорт должен получить имя:





    Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря