В центре Владивостока началось строительство МФЦ "Океан" (фото)
В районе морского вокзала планируется возвести современный многофункциональный комплекс. На заборе вокруг будущей стройки на Нижнепортовой, 1 растянули рекламные баннеры и повесили паспорт объекта. Официальной датой начала строительства указано 15 ноября.
Как сообщили VL.ru представители заказчика ООО «Владивостокский морской терминал», утром 15 ноября на территории будущего многофункционального центра состоялась торжественная церемония начала строительства. Закрытое мероприятие провели в присутствии представителей застройщика и генерального подрядчика.
Рядом с морским вокзалом, где раньше складировали строительные материалы, появились экскаваторы. Мешки со стройматериалами еще не убраны, а рабочие уже готовят площадку. Забор обклеили цветными баннерами с надписями «МФЦ ''Океан''» и изображениями будущего объекта.
Здесь же установили паспорт объекта. В нем указано, что генеральным подрядчиком строительства является ООО «Синерджетик Проджектс». Согласно документации, комплекс будет восьмиэтажным, площадь застройки составит 4784 кв. м, общая площадь здания − 30 160 кв. м. Сдать объект планируют через 20 месяцев − 30 июня 2020 года.
Напомним, соглашение о строительстве «Океана» подписали в сентябре. Договор заключили представители ГК «Инком ДВ», ООО «Владивостокский морской терминал», ООО «Синерджетик Проджектс» и ООО «Спорт-Инвест».
Как сообщала администрация Владивостока, проект планируется реализовать в три этапа. Первый − строительство в районе первого причала порта. Второй − реконструкция морского вокзала. Третий – развитие территории бывшего судоремонтного завода со строительством офисных зданий, гостиниц и яхтенной марины. Проект технологически сложный, так как уходит на три этажа ниже уровня моря. Там разместится парковка на 235 машино-мест − один из самых востребованных объектов в центре города.
В многофункциональном центре разместятся объекты для развлечений, отдыха и обслуживания пассажиров, сообщили инвесторы.
Концепция включает также проект накрытия железнодорожных путей и создания дополнительной общественной зоны. Новое общественное пространство свяжет морской вокзал и берега бухты Золотой Рог с центральной площадью города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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