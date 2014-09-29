Примтеплоэнерго ответило на обвинения ПАО «ДЭК»

В 2018 году Примтеплоэнерго удалось значительно сократить размер задолженности перед ПАО «ДЭК» за потребленную электроэнергию.

"В виду распространённой пресс-службой ДЭКа информации о неисполнении Примтеплоэнерго погашения задолженности перед энергокомпанией, отметим, что на сегодня долг составляет 106,6 млн рублей, в сравнении с 460,5 млн на аналогичную дату 2017 года, что говорит о добросовестном исполнении предприятием взятых на себя обязательств. Компания опровергает информацию о возможности срыва отопительного сезона и готова к конструктивному диалогу с ПАО «ДЭК». Только сегодня, 15 ноября, предприятие оплатило 90 млн рублей долгов энергетикам. Примтеплоэнерго предложило скорректировать график платежей, планомерно, в ежемесячном режиме оплатив всю имеющуюся задолженность до июня 2019 года", - сообщает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

Основная причина, по которой Примтеплоэнерго сформировало значительную задолженность перед ПАО «ДЭК», стала большая дебиторская задолженность, - пояснили в «Примтеплоэнерго». По состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность потребителей - как физических, так и юридических лиц перед КГУП «Примтеплоэнерго» составляет 3 млрд 59 млн рублей. Это является основной причиной, по которой КГУП «Примтеплоэнерго» не может вовремя расплатиться с ПАО «ДЭК».

Кроме того, перед началом отопительного сезона поступления денежных средств за оказанные предприятием в летний период услуги минимальны. Примтеплоэнерго необходимо закупить топливо на предстоящие наиболее холодные месяцы зимнего периода. Финансовая нагрузка по оплатам за топливо и горюче-смазочные материалы для обеспечения бесперебойного прохождения зимнего сезона крайне велика.

Напомним, сегодня пресс-служба ПАО "ДЭК" распространила сообщение о том, что «Примтеплоэнерго» не соблюдает представленный график погашения задолженности, накопленной ещё в прошлом отопительном сезоне и тем самым создаёт угрозу срыва прохождения отопительного сезона. При этом ПАО "ДЭК" пригрозила "Примтеплоэнерго" крайними мерами - с 27 ноября ввести ограничения на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты предприятия по всей территории Приморского края, если теплоснабжающая организация не примет меры по стабилизации расчётов в ближайшее время, а в декабре они могут быть усилены и затронут уже объекты теплоснабжения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]