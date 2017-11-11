Анонс на 18 ноября
18 ноября в 13.00 на центральной площади Владивостока - «День Рождения Деда Мороза».
18 ноября в 10.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (г. Владивосток, ул. Батарейная 2) в Зале Бокса №1 - Чемпионат и Первенство г. Владивостока в разделе К1. Вход свободный.
18 ноября в 17.00 во Владивостоке в с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Динамо-Казань-УОР» Казань. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.
18 ноября на о. Русский, академия МЧС - турнир г. Владивостока по ушу «Дружба».
18 ноября в г. Санкт-Петербург - матч ФК «Зенит-2» - ФК «Луч» Владивосток. 23-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.
18 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
18 ноября - День рождения Деда Мороза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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