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Пассажир едва не сжег водителя такси во Владивостоке

Пассажир едва не сжег водителя такси во Владивостоке

Сотрудники полиции задержали неадекватного пассажира такси, попытавшегося совершить поджог в салоне машины.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, инцидент произошел в вечернее время в пригороде, куда таксист привез пассажира к одному из медицинских стационаров. Клиент неожиданно достал из кармана баллончик с газом, распылил его содержимое, поджег и быстро выскочил из машины.

В результате в машине начался пожар, но водитель сумел самостоятельно потушить обивку сидений и другие элементы салона, а затем сообщил о нападении в полицию. Стражи порядка вскоре задержали неадекватного пациента стационара и доставили его в отделение для разбирательства. Внятно объяснить причину своего поступка 29-летний гражданин не смог.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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