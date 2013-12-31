Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:08
  0

В Приморье обнаружено более 200 т зараженной экспортной сои

В Приморье обнаружено более 200 т зараженной экспортной сои

Фото: propozitsiya.com

Специалисты Россельхознадзора выявили в Приморье три случая заражения карантинным объектом – амброзией полыннолистной – экспортных партий зерна сои. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В частности, жизнеспособные семена амброзии полыннолистной были обнаружены при досмотре зерна сои на складах, расположенных во Владивостоке и в селах Октябрьского района. Всего выявлено 234 тонны продукции, зараженной семенами амброзии, что подтверждается заключениями карантинной фитосанитарной экспертизы Уссурийского филиала «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории».

В каждом случае государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выданы предписания о помещении продукции на изолированное хранение, об исключении выпуска продукции в оборот и о проведении карантинных фитосанитарных мер (обеззараживания, переработки или уничтожения подкарантинной продукции). Во всех случаях вывоз зерна сои с территории Российской Федерации запрещен.

Исполнение предписаний находится на контроле Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

После предоставления документов, подтверждающих отсутствие карантинных объектов в подкарантинной продукции, выданных аккредитованными организациями, компании могут снова подать заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов для отправки продукции на экспорт.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря