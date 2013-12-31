В Приморье обнаружено более 200 т зараженной экспортной сои

Специалисты Россельхознадзора выявили в Приморье три случая заражения карантинным объектом – амброзией полыннолистной – экспортных партий зерна сои. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В частности, жизнеспособные семена амброзии полыннолистной были обнаружены при досмотре зерна сои на складах, расположенных во Владивостоке и в селах Октябрьского района. Всего выявлено 234 тонны продукции, зараженной семенами амброзии, что подтверждается заключениями карантинной фитосанитарной экспертизы Уссурийского филиала «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории».

В каждом случае государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выданы предписания о помещении продукции на изолированное хранение, об исключении выпуска продукции в оборот и о проведении карантинных фитосанитарных мер (обеззараживания, переработки или уничтожения подкарантинной продукции). Во всех случаях вывоз зерна сои с территории Российской Федерации запрещен.

Исполнение предписаний находится на контроле Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

После предоставления документов, подтверждающих отсутствие карантинных объектов в подкарантинной продукции, выданных аккредитованными организациями, компании могут снова подать заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов для отправки продукции на экспорт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]