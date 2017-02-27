В воскресенье циклон может испортить погоду на юге Приморья
Сегодня днём фронты покинут территорию края, осадки в основном прекратятся. Лишь местами сохранится небольшой снег.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", за фронтами вторгается холодная воздушная масса, день будет холодным и ветреным, максимальные температуры понизятся до −3…+6 °C.
Ближайшей ночью похолодание продолжится, минимальные значения температур воздуха понизятся до −3…−15 °C.
Завтра днём и в последующие сутки большая часть Приморского края будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления. Погода в основном без осадков.
В воскресенье над Японским морем образуется циклон, который может незначительно испортить погоду на юге края: увеличится облачность, местами могут пройти небольшие осадки. Похолодание не усилится, значения минимальных и максимальных температур останутся на прежнем уровне.
Во Владивостоке сегодня в городе переменная облачность, ветрено и прохладно. Ближайшая ночь будет ещё холодней: −3…−5 °C. В выходные дни во Владивостоке погода существенно меняться не будет. Обойдётся без осадков, ветер свежий. Температурный фон однородный: минимальные температуры составят 0…−3 °C, максимальные +2…+5 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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