Кожемяко обратился к правительству РФ за помощью в восстановлении мостов в Приморье
Власти Приморского края обратились к правительству РФ за финансовой поддержкой для восстановления аварийных мостов в регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Дороги, мосты после наводнений, да и в общем-то из-за неправильно организованной работы в крае, находятся в плачевном состоянии... Мы, со своей стороны, на 2019 год принимаем ряд мер, конечно. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы было принято особое решение по выделению средств, совместно с Минтрансом России, на восстановление мостов для обеспечения сообщения по территории края. Исходя из этого мы подготовили обращение, и вам в установленном порядке его представим", - сказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым во Владивостоке.
Он уточнил, что после наводнений 149 мостов в Приморье находятся в аварийном состоянии, шесть мостов разрушено, движение идет по временным объездам. По данным администрации Приморья, ремонта в регионе требуют еще около 400 мостов.
В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения.
Ливни в начале августа 2017 года также вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии тогда попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В 2016 году в конце августа на Приморье обрушились тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун", от которых в общей сложности пострадали более 40 тыс. человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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