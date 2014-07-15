Медведев: субсидиями на авиаперевозки теперь можно будет пользоваться круглый год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении программы субсидирования авиаперевозок в России и на Дальнем Востоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию авиаперевозок в целом по стране и на Дальнем Востоке в частности. Речь идет о том, что машин станет в два раза больше, субсидии, которые выделяются, можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного периода, когда полеты осуществлялись с марта по декабрь. Ну и плюс расширяется круг людей, которые могут к этим субсидиям прибегать, теперь такое право появится и у многодетных семей", - заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

В программу субсидирования перелетов на Дальний Восток было включено в 2009 году 26 маршрутов, в 2018 году в документ вошли 73 маршрута. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" призвал расширить программы субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток. Программа субсидирования перелетов на Дальний Восток в 2018 году действовала с конца марта по 1 декабря. Купить субсидируемый билет могут граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]