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Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Владивостоком

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Владивостоком

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 42 км автодороги Владивосток—Артем. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 28-летний  водитель автомашины БМВ, двигаясь со стороны Артема во Владивосток, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки БМВ 33 и 26 лет. Девушки госпитализированы в лечебное учреждение.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП до  приезда бригады скорой помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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