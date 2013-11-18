Анонс на 19 ноября
19 ноября в г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Спартак» Москва. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
19-22 ноября в г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - Первенство Приморского края по баскетболу (200-1-02 гг.р.). Начало в 09.00.
19 ноября - Международный мужской день.
19 ноября - День ракетных войск и артиллерии в России.
19 ноября - День работника стекольной промышленности России.
19 ноября - Всемирный день туалета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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