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«Земля леопарда» приглашает на субботник у границ национального парка

«Земля леопарда» приглашает на субботник у границ национального парка

Субботник с участием добровольцев состоится 17 ноября в с. Барабаш у границ национального парка «Земля леопарда».  Общими усилиями сотрудники учреждения и волонтеры уберут мусор у поворота к туристическому маршруту «Логово леопарда».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда", значительная часть нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» разделена автомобильной трассой Раздольное  – Хасан. Соседство с оживленной дорогой нередко становится причиной лесных палов от брошенных окурков, а также стихийных свалок на обочинах. В основном мусор появляется здесь летом: так за отдых в живописном Хасанском районе Приморья «благодарят» природу нерадивые туристы.

Вот уже несколько лет природоохранное учреждение проводит осенние субботники, чтобы весной «Землю леопарда» украшали только первоцветы. Традиционно к участию в акции приглашаются волонтеры природоохранной организации, а также все желающие. Как правило, на призыв помочь природе откликаются  десятки человек – старые и новые друзья «Земли леопарда».

В этом году сбор участников акции состоится в 11.00 в субботу 17 ноября у визит-центра ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова в с. Барабаш по адресу ул. Хасанская, 6б.

Организаторы рекомендуют удобно и тепло одеться, а также взять с собой еду для перекуса. На месте волонтеры получат необходимый инвентарь и перчатки. По окончании уборки всех участников акции ждет чай на травах и просмотр фильма о дальневосточном леопарде «Leo 80». Также все желающие смогут самостоятельно посетить туристический маршрут «Тропой леопарда».

Телефон для справок:  8(914)671-42-69

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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