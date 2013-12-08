Морской бал пройдет в Морском госуниверситете им. Невельского
17 ноября в 18.00 часов в актовом зале МГУ им. адм. Г.И. Невельского состоится традиционный Морской бал, посвященный 205-летию со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского.
Морской бал является одним из самых ярких и незабываемых событий не только для курсантов и студентов МГУ им. адм. Г.И. Невельского, но и для молодежи города.
В этом году программа Морского бала состоит из вальсов, контрдансов, а также полек, галопа и котильона. В дивертисменте будет звучать музыка в исполнении эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г.И. Невельского, а также ансамбль народных инструментов «Антарес».
На Морской бал приглашены представители администрации края и города, Законодательного собрания Приморского края, Думы
г. Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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