Морской бал пройдет в Морском госуниверситете им. Невельского

17 ноября в 18.00 часов в актовом зале МГУ им. адм. Г.И. Невельского состоится традиционный Морской бал, посвященный 205-летию со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского.

Морской бал является одним из самых ярких и незабываемых событий не только для курсантов и студентов МГУ им. адм. Г.И. Невельского, но и для молодежи города.

В этом году программа Морского бала состоит из вальсов, контрдансов, а также полек, галопа и котильона. В дивертисменте будет звучать музыка в исполнении эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г.И. Невельского, а также ансамбль народных инструментов «Антарес».

На Морской бал приглашены представители администрации края и города, Законодательного собрания Приморского края, Думы

г. Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]