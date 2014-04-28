В Уссурийске раскрыто земельное мошенничество

Уссурийская городская прокуратура в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства выявила незаконные действия, связанные с межеванием земельного участка площадью 5 га, находящегося в муниципальной собственности.

Установлено, что местный житель, являющийся кадастровым инженером, имел право на пай в виде 5 га земли на территории, входящей в состав земель колхоза, расположенного в с. Борисовка Уссурийского городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Действуя из корыстных побуждений, под видом оформления положенного ему пая, мужчина незаконно приобрел право собственности на земельный участок (границы которого частично налагаются на русло реки Раздольная), находящийся за пределами земель колхоза.

Так, используя свои специальные познания в области землеустройства, он провел межевание нужного ему земельного участка, отобразив его в документах, как входящий в состав земель колхоза.

В дальнейшем на основании содержащих недостоверные сведения документов было незаконно оформлено право собственности на 5 га земельного участка, находящегося в введении Уссурийского городского округа.

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль городской прокуратуры.

Одновременно надзорным ведомством направлено в суд исковое заявление об аннулировании права собственности на незаконно приобретенный земельный участок и снятии его с кадастрового учета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]