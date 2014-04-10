Последняя в этом году продовольственная ярмарка пройдет во Владивостоке

Приобрести сезонные овощи и фрукты, а также рыбопродукцию, соленья, мясную и молочную продукцию от местных производителей можно будет на центральной площади в субботу, 17 ноября. Общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.

Как сообщили в администрации Владивостока, это будет последняя в этом году общегородская ярмарка. В воскресенье, 18 ноября, на площади состоится праздник "День рождения Деда Мороза".

Традиционно общегородская ярмарка развернется на центральной площади города. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.

Общегородская продовольственная ярмарка возобновит свою работу в апреле следующего года.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]