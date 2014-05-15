Во Владивостоке заблокирована трасса Седанка-Патрокл (фото)

Во Владивостоке на трассе Седанка—Патрокл произошло ДТП в сторону низководного моста. На трассе образуется автопробка.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, водителя «Toyota Fielder» подрезал неизвестный автомобиль. В результате рулевой универсала потерял управление и врезался в леера.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]