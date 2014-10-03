Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:09
  0

У приморца в квартире транспортные полицейские нашли вещи, похищенные у пассажира поезда

У приморца в квартире транспортные полицейские нашли вещи, похищенные у пассажира поезда

В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск по факсимильной связи поступило заявление о хищении у пассажира поезда «Владивосток - Советская гавань» ноутбука и смартфона,  стоимостью 26 тысяч рублей. 20-летняя жительница города Хабаровска сообщила, что исчезновение ее вещей произошло в пути, когда она спала.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, сотрудники уголовного розыска Линейного пункта полиции на ст.Дальнереченск и ЛО МВД России на ст.Уссурийск изъяли у 20-летнего жителя города Лучегорска вещи, похищенные у пассажира поезда.

Транспортные полицейские установили, что гражданин является условно осужденным за кражу чужого имущества, он ехал в одном вагоне с потерпевшей и вышел на станции Лучегорск. Полицейские предложили подозреваемому добровольно выдать похищенные вещи, что он и сделал.

Молодой человек рассказал стражам правопорядка, что кражу он совершил буквально за три минуты до прибытия поезда на станцию Лучегорск, в  дальнейшем планировал реализовать похищенное, а вырученные деньги использовать в личных целях.

Следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря