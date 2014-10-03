У приморца в квартире транспортные полицейские нашли вещи, похищенные у пассажира поезда
В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск по факсимильной связи поступило заявление о хищении у пассажира поезда «Владивосток - Советская гавань» ноутбука и смартфона, стоимостью 26 тысяч рублей. 20-летняя жительница города Хабаровска сообщила, что исчезновение ее вещей произошло в пути, когда она спала.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, сотрудники уголовного розыска Линейного пункта полиции на ст.Дальнереченск и ЛО МВД России на ст.Уссурийск изъяли у 20-летнего жителя города Лучегорска вещи, похищенные у пассажира поезда.
Транспортные полицейские установили, что гражданин является условно осужденным за кражу чужого имущества, он ехал в одном вагоне с потерпевшей и вышел на станции Лучегорск. Полицейские предложили подозреваемому добровольно выдать похищенные вещи, что он и сделал.
Молодой человек рассказал стражам правопорядка, что кражу он совершил буквально за три минуты до прибытия поезда на станцию Лучегорск, в дальнейшем планировал реализовать похищенное, а вырученные деньги использовать в личных целях.
Следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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