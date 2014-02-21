Житель Хорольского района причинил Приморью экоущерб почти на миллион рублей
Прокуратурой Хорольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя пгт Ярославский. Его обвиняют в незаконной рубке не относящихся к лесным насаждениям деревьев, совершенной в особо крупном размере.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в сентябре 2017 года в лесном массиве пгт Ярославский.
Фигурант незаконно срубил 17 дубов монгольских и 7 деревьев породы береза черная, которые пытался вывезти на автомобиле «ЗИЛ», однако по пути следования его остановили сотрудники ДПС.
В результате вырубки приморец причинил краю экологический ущерб в особо крупном размере на сумму почти 1 млн рублей.
В ходе следствия у обвиняемого изъято орудие преступления – бензопила.
В настоящее время уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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