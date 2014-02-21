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Житель Хорольского района причинил Приморью экоущерб почти на миллион рублей

Житель Хорольского района причинил Приморью экоущерб почти на миллион рублей

Прокуратурой Хорольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя пгт Ярославский. Его обвиняют в незаконной рубке не относящихся к лесным насаждениям деревьев, совершенной в особо крупном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в сентябре 2017 года в лесном массиве пгт Ярославский.

Фигурант незаконно срубил 17 дубов монгольских и 7 деревьев породы береза черная, которые пытался вывезти на автомобиле «ЗИЛ», однако по пути следования его остановили сотрудники ДПС.

В результате вырубки приморец причинил краю экологический ущерб в особо крупном размере на сумму почти 1 млн рублей.

В ходе следствия у обвиняемого изъято орудие преступления – бензопила.  

В настоящее время уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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