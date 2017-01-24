Приморские астрофизики: загадочный астероид Фаэтон может оказаться потухшим ядром кометы

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) считают, что один из самых загадочных объектов Солнечной системы — астероид Фаэтон — является потухшим ядром кометы. В декабре 2017 года, когда он максимально сблизился с Землей, астрофизики исследовали космическое тело нестандартным методом — наблюдали в телескоп с единственным поляризационным фильтром. По результатам совместной работы сотрудники ДВФУ с коллегами из Уссурийской обсерватории и Астрономического института Академии наук Словакии подготовили статью в журнал «Astronomy and Astrophysics» (IF= 5,5).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета, ведущий научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко пояснил, Фаэтон интересен тем, что представляет собой нечто среднее между астероидом и кометой. По орбите движения объект походит на комету, но таковой не является, поскольку не имеет характерного «хвоста» из пыли и газа. В конце 2017 года гигантский астероид диаметром 5 км подлетел к Земле на расстояние в 10,3 млн км. В следующий раз подобное сближение произойдет только в 2093 году.

«В этом исследовании мы простыми и недорогими инструментами добились результатов, сопоставимых по важности с результатами, полученными в ведущих астрономических обсерваториях мира, — рассказал Евгений Зубко.

— Мы изучали Фаэтон при помощи небольшого телескопа с апертурой (диаметром главного зеркала) всего 22 см, однако наши результаты оказались довольно точными. Они даже превосходят по точности данные некоторых коллег, в распоряжении которых были более мощные телескопы: ± 2% у нас и ± 5% точности у них. Это стало возможно благодаря нестандартному решению: мы не использовали в телескопе иных фильтров, кроме поляризационного».

По данным астрофизиков ДВФУ, отражательная способность Фаэтона равна 6-8%, что позволяет его отнести к F-типу астероидов и считать потухшим ядром кометы. Ранее исследователи из Японии и Республики Корея оценивали в 11% линейную поляризацию солнечного света, отраженного от астероида, но данные ученых ДВФУ опровергли это. В связи с повышенным интересом к Фаэтону, популярный канал SciShow Space (более 1,1 млн подписчиков) сделал выпуск на основе результатов исследований, в том числе из ДВФУ.

Что интересно, в момент сближения Фаэтона с Землей в декабре 2017 года за ним наблюдали как минимум четыре группы исследователей в разных частях планеты. Результаты измерения линейной поляризации солнечного света у коллективов значительно отличаются. Евгений Зубко отмечает: такая картина нетипична для астероидов — обычно наблюдения разных групп дают схожий результат.

«По нашему предположению причина кроется в том, что поверхность астероида неоднородна. Мы считаем, что она состоит из трех разных типов веществ, обладает разной плотностью и рыхлостью. Получать такие данные можно, потому что астероид довольно быстро вращается вокруг своей оси, и за ночь наблюдений его можно рассмотреть со всех сторон», — объяснил ученый.

Исследовательскую работу под руководством Евгения Зубко провели аспиранты ДВФУ Екатерина Чорная, Антон Кочергин и магистрант Алексей Маткин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]