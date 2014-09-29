КГУП «Примтеплоэнерго» и ПАО «ДЭК» обеспечат стабильное прохождение отопительного сезона

Краевое теплоснабжающее предприятие «Примтеплоэнерго» и Дальневосточная энергетическая компания достигли договорённости и урегулировали проблему неплатежей. Об этом руководители энергетических компаний заявили в пятницу, 16 ноября, на совместной пресс-конференции.

После вмешательства врио губернатора Приморского края в четверг, 15 ноября, КГУП «Примтеплоэнерго» произвела оплату потребленной электроэнергии в объеме 90 млн рублей. Тем самым предприятие вошло в согласованный ранее график по обязательствам октября. ПАО «ДЭК» подтвердило, что не намерено вводить ограничения поставок электроэнергии в отношении «Примтеплоэнерго», все объекты предприятия теплоснабжающего бесперебойно снабжаются электроэнергией. До конца года будет составлен график платежей за текущее потребление, который «Примтеплоэнерго» планирует выдерживать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]