Во Владивостоке уже устанавливают первую новогоднюю ель

Во Владивостоке 16 ноября в микрорайоне Снеговая Падь в рамках подготовки к празднованию Нового 2019 года начали монтировать первую новогоднюю ель. Девятиметровая красавица «выросла» между домами № 9 и 19 на улице Анны Щетининой.

Всего во Владивостоке, включая островные территории, планируется установить 10 новых новогодних елей. До 1 декабря зеленые красавицы появятся на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова. К слову, на Попове в этом году для установки елочной конструкции было выбрано новое место: согласно результатам опроса местных жителей, новогодняя ель появится в районе дома № 14 на улице Бассейной. Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении культуры администрации Владивостока, предыдущие искусственные ели эксплуатировались много лет, в связи с чем пришли в негодность. Решение о закупке новых елей было принято еще два года назад. Денежные средства были выделены из бюджета города.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]