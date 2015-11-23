Во Владивостоке уже устанавливают первую новогоднюю ель
Во Владивостоке 16 ноября в микрорайоне Снеговая Падь в рамках подготовки к празднованию Нового 2019 года начали монтировать первую новогоднюю ель. Девятиметровая красавица «выросла» между домами № 9 и 19 на улице Анны Щетининой.
Всего во Владивостоке, включая островные территории, планируется установить 10 новых новогодних елей. До 1 декабря зеленые красавицы появятся на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова. К слову, на Попове в этом году для установки елочной конструкции было выбрано новое место: согласно результатам опроса местных жителей, новогодняя ель появится в районе дома № 14 на улице Бассейной. Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении культуры администрации Владивостока, предыдущие искусственные ели эксплуатировались много лет, в связи с чем пришли в негодность. Решение о закупке новых елей было принято еще два года назад. Денежные средства были выделены из бюджета города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.11.2018 Остров Попова избавится от самой депрессивной ёлки России
-
02.11.2018 Новые новогодние ели украсят этой зимой Владивосток
-
21.11.2017 Восемь нарядных елок украсят Владивосток в преддверии Нового года
-
16.11.2016 Во Владивостоке монтируют первую ёлку
-
15.11.2016 В преддверии Нового года девять нарядных елей украсят Владивосток
-
23.11.2015 Девять нарядных елей украсят Владивосток в преддверии Нового года
Добавить комментарий