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Во Владивостоке уже устанавливают первую новогоднюю ель

Во Владивостоке уже устанавливают первую новогоднюю ель

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке 16 ноября в микрорайоне Снеговая Падь в рамках подготовки к празднованию Нового 2019 года начали монтировать первую новогоднюю ель. Девятиметровая красавица «выросла» между домами № 9 и 19 на улице Анны Щетининой.

Всего во Владивостоке, включая островные территории, планируется установить 10 новых новогодних елей. До 1 декабря зеленые красавицы появятся на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова. К слову, на Попове в этом году для установки елочной конструкции было выбрано новое место: согласно результатам опроса местных жителей, новогодняя ель появится в районе дома № 14 на улице Бассейной. Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении культуры администрации Владивостока, предыдущие искусственные ели эксплуатировались много лет, в связи с чем пришли в негодность. Решение о закупке новых елей было принято еще два года назад. Денежные средства были выделены из бюджета города.
Во Владивостоке уже устанавливают первую новогоднюю ель
Во Владивостоке уже устанавливают первую новогоднюю ель
Во Владивостоке уже устанавливают первую новогоднюю ель

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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