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Свыше 58 литров донорской крови собрано в рамках акции в Приморском крае

Свыше 58 литров донорской крови собрано в рамках акции в Приморском крае

Фото: УМВД по ПК

16 ноября в Приморье прошла ежегодная акция «В капле крови – океан жизни» по сдаче донорской крови людям, получившим травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. 

На краевую станцию переливания крови и территориальные филиалы  в этот день пришли сотрудники полиции, военнослужащие, студенты, представители средств массовой информации — неравнодушные участники дорожного движения Приморского края.

Мероприятие юбилейное: старт акции был дан в преддверии Всемирного Дня памяти жертв ДТП 14 ноября 2008 года. Благодаря тесному сотрудничеству Госавтоинспекции и руководства медицинского учреждения тематические мероприятия помогают не только существенно пополнить банк крови, но и напомнить гражданам о пользе донорства и необходимости соблюдения порядка на дорогах. Из года в год число участников увеличивается, так для сравнения в прошлом году на станцию обратились 77 доноров.    

В городе Уссурийске инспектор дорожно-патрульной службы Вячеслав Венков с редкой группой крови 2 (-) сегодня стал почётным донором, он как никто другой осознает значимость этого поступка. Полицейский сдал кровь в сороковой раз.

Всего в акции приняли участие 130 доноров, было собрано 58,5 литров крови.

Стать донором может каждый в возрасте старше 18 лет, с весом более 50 кг и отсутствием противопоказаний к сдаче крови. Подробная информация о правилах сдачи крови размещена на официальном сайте медицинского учреждения http://primspk.ru/stan/.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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