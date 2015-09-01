Спасатели Находки еще раз встретились в девушкой, пострадавшей в ДТП 14 ноября
16 ноября 2018 года оперативному дежурному Находкинского ПСО МЧС России поступило обращение от врача центральной городской больницы с просьбой, отвезти пациента с травмой позвоночника в клинику для проведения МРТ. Оказалось, что у больной кроме спасателей никого знакомых в городе нет и помочь ей некому.
Как сообщили в пресс-службе ФГКУ "ДВРПСО МЧС России", помощь была нужна 18-летней девушке-пассажиру которая 14 ноября пострадала в ДТП, и спасатели Находкинского ПСО выезжали на место происшествия, где с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ее из разбитого автомобиля.
Трое спасателей дежурной смены отвезли «знакомую» в клинику на обследование и обратно в больницу. По результатам обследования и предварительным данным прогноз благоприятный. Спасатели тепло попрощались с больной и пожелав скорого выздоровления убыли в отряд для несения дежурства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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