Жителя Владивостока обвиняют в убийстве его соседа

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено по месту жительства фигуранта, где последний распивал спиртное со своим знакомым, проживающим по соседству.

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес потерпевшему четыре удара ножом в область лица и тела, от которых наступила его смерть.

После произошедшего фигурант попытался скрыть следы преступления и выдать случившееся за несчастный случай.

Так, он сообщил правоохранителям, что потерпевшей в процессе распития алкоголя потерял равновесие и при падении на пол поранился об осколки ранее разбитой стеклянной кружки.

Вместе с тем, совокупность добытых следствием доказательств, в том числе выводы судебно-медицинских экспертиз, опровергли версию злоумышленника.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]