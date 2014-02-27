Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:36
  0

Жителя Владивостока обвиняют в убийстве его соседа

Жителя Владивостока обвиняют в убийстве его соседа

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено по месту жительства фигуранта, где последний распивал спиртное со своим знакомым, проживающим по соседству.

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес потерпевшему четыре удара ножом в область лица и тела, от которых наступила его смерть.

После произошедшего фигурант попытался скрыть следы преступления и выдать случившееся за несчастный случай.

Так, он сообщил правоохранителям, что потерпевшей в процессе распития алкоголя потерял равновесие и при падении на пол поранился об осколки ранее разбитой стеклянной кружки.

Вместе с тем, совокупность добытых следствием доказательств, в том числе выводы судебно-медицинских экспертиз, опровергли версию злоумышленника.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря