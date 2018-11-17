Во Владивостоке тренер спортшколы лишился авто за старые долги

В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП Приморья находилось разыскное дело, заведенное по материалам исполнительного производства о взыскании кредитной задолженности в размере 78 тысяч рублей c жителя краевой столицы. Кроме того, гражданин Г. не платил около двух лет налоги, задолжав при этом 17 тысяч рублей. "Вести:Приморье" сообщают об этмо со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Никаких действий по погашению имеющейся задолженности он не принимал, всячески избегал встреч с судебным приставом и не являлся на прием в отдел.

Должник всячески скрывал свое место жительства, не проживая по месту регистрации, в связи с чем было вынесено постановление о заведении разыскного дела. Местонахождение неплательщика удалось установить по его фотографиям, размещенным в сети Интернет.

В ходе проведения комплекса исполнительно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина работает тренером в одной из спортивных школ Владивостока, и имеет в собственности автомобиль марки Toyota Corolla Fielder.

В результате судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой службы встретились с должником под предлогом записи ребенка в спортивную школу.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на транспортное средство, разъяснив его хозяину, что арест снимут после того, как он выплатит исполнительский сбор и задолженность в полном объеме. Если в течение 10 дней гражданин Г. полностью не погасит задолженность, автомобиль будет реализован на торгах, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга.

Остаток вырученных денежных средств от реализации имущества, будет возвращен должнику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]