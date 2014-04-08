Владелец торгового центра объявил голодовку во Владивостоке
В пятницу, 16 ноября, Сергей Гусов, владелец шестиэтажного здания на Сабанеева, 15в, забаррикадировался в своем кабинете и объявил голодовку. Он несогласен с действиями приставов, которые начали сносить незаконно построенный торговый центр, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Сергей Гусов отметил, что его торговый центр имеет значение для всего микрорайона. Он уже три дня собирает подписи местных жителей, которые несогласны со сносом здания.
«Происходит беспредел, − заявил предприниматель. − У нас большой микрорайон, кроме этого магазина нет вообще ничего. Уже 1000 человек подписали жалобу».
По словам мужчины, когда магазин еще работал, под коллективной жалобой подписались 2000 человек. Документ направляли в прокуратуру, врио губернатора Приморья, президенту. Как говорят Сергей Гусов и его адвокат, Генеральная прокуратура вместе с администрацией президента заинтересовались заявлением предпринимателя. Но подтверждающих документов предоставить он не смог.
Сергей Гусов в шоке из-за того, что приставы приехали демонтировать здание.
«Вывозят стройматериалы без объяснения причин, потом, может, продавать их будут, − возмущен Гусов. − Двери снимают, окна ломают, плитку снимают и увозят. Если проиграю суд сам буду сносить. Но им надо повесить долг за снос − 8 миллионов − на меня. Отнимут первый этаж, который сносу не принадлежит, и все мое имущество».
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Пятиэтажный торговый центр сносят во Владивостоке (фото)".
Еще в 2010 году Первореченский районный суд Владивостока, рассмотрев исковое заявление прокуратуры Первореченского района, обязал индивидуального предпринимателя снести самовольную постройку. По данным пресс-службы судебных приставов, должник длительное время добровольно не исполнял требования исполнительного документа, в связи с чем ему вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Также он неоднократно привлекался судебным приставом-исполнителем к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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