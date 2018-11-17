Во Владивостоке на Окатовой горит автобус (видео)

Во Владивостоке днем 17 ноября в районе остановки Окатовая загорелся пассажиский автобус, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus. На фото, видеокадрах можно наблюдать, что огонь охватил весь автобус. Подробности уточняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]