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Во Владивостоке автомобилистка облила другую жидкостью и выехала на «встречку»
Аварийную ситуацию создала автомобилистка во Владивостоке.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», 17 ноября в районе площади Луговая между двумя девушками за рулем легковых автомобилей возник «спор» из-за того, кто будет двигаться по одной из полос первой. В итоге машины стали подрезать друг друга.
После этого одна из автомобилисток, допустив грубое нарушение правил дорожного движения (она пересекла двойную сплошную и выехала на встречную полосу движения), облила машину «оппонентки» какой-то жидкостью и уехала.
К счастью, на ее пути не оказалось других автомобилей…
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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